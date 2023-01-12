Cengiz asist yaptı, Marsilya 3 puanı kaptı
Ligue 1'in 18. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'u 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligi 18. haftasında Marsilya, deplasmanda Troyes'a konuk oldu.
Stade de l'Aube'da oynanan karşılaşmayı Marsilya 2-0 kazanarak 3 puanı almayı başardı.
Maça hızlı başlayan Marsilya Mbemba'nın 9. dakikadaki golüyle öne geçerken ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya da aynı şekilde etkili başlayan mavi beyazlılar Cengiz Ünder'in asistinde Veretout'la skoru 2-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
Maça ilk 11'de başlayan Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kalırken yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sonuçla Marsilya 39 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü ve 3. sıradaki yerini korudu. Troyes ise 18 puanda kaldı.
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