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Cengiz'in talihsizlik yaşadığı maçta, takımı uzatmada güldü!

Cengiz'in talihsizlik yaşadığı maçta, takımı uzatmada güldü!

1.06.2025 13:22:00
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Cengiz'in talihsizlik yaşadığı maçta, takımı uzatmada güldü!

Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Los Angeles FC, Club America'yı uzatmada 2-1 yenerek 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD 1. Futbol Ligi (MLS) kulübü Los Angeles FC (LAFC), Meksika takımı Club America'yı play-in maçında 2-1 yenerek gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Los Angeles'taki BMO Stadyumu'nda oynana maçta Club America, 64. dakikada Brian Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

Mücadelenin 89. dakikasında Igor Jesus'un fileleri havalandırmasıyla eştiği yakalayan Los Angeles, uzatmalara götürdüğü maçı 115. dakikada Denis Bouanga'nın ayağından bulduğu golle kazandı.

CENGİZ ÜNDER 20 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Los Angeles FC'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 74. dakikada Marcos Delgado'nun yerine oyuna girdi. 90+4'te sakatlanan Cengiz oyuna devam edemedi ve yerini Franuel Amaya'ya bıraktı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

LAFC, Kulüpler Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere'den Chelsea, Brezilya'dan Flamengo ve Tunus'tan Esperance kulüpleriyle mücadele edecek.

2025 Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran'da El Ahli ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

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