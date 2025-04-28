Galibiyette başrol oynadı: Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu!
Los Angeles FC forması giyen Cengiz Ünder, St. Louis maçına damga vurdu. Oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren Cengiz Ünder, alınan galibiyette başrol oynadı.
Cengiz Ünder'in forma giydiği Los Angeles FC, MLS'te normal sezonun 10. hafta maçında St. Louis'yi konuk etti.
Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 68. dakikada girdiği müsabakanın adeta seyrini değiştirdi.
Oyuna girdiğinde takımı 1-0 geride olan Cengiz Ünder, sahaya adım attıktan 2 dakika sonra Bouanga'ya asist yaptı ve skor 1-1'e geldi.
Los Angeles FC 89. dakikada bir kez daha geri düşerken, Cengiz Ünder yine sahne aldı ve 90+5'te Bouanga'ya bir asist daha yaparak takımının bir puan almasında başrol oynadı.
MLS'te 7. maçına çıkan ve 1 golü bulunan Cengiz Ünder böylece ilk asistlerini de yapmış oldu.
Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.
Etiketler: #cengiz ünder #los angeles fc #St. Louis
Spor Haberleri
- ABB Fomget'ten 'Mourinho'lu cevap!
- Trabzonspor U19 şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
- Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
- Okan Buruk, üçüncü kez 'dalya' dedi
- Marsilya, sahasında rahat kazandı!
- Napoli, zirveyi ele geçirdi!
- Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
- 'Fatih hoca fark yaratıyor'
- 'Osimhen için kampanya yapılsın'
- Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan ve yakınları rahat olsun'
- İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü'ne bir garip soru!
- Bilal Erdoğan’dan net yanıt!
- AKP'den 'İmamoğlu' ve 'kayyum' çıkışı
- 'Büyük deprem' için zaman aralığı verdi
- İSKİ Genel Müdürü Başa'ya gözaltı nedeni ortaya çıktı
- Anne kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti
- İmamoğlu'ndan 'birlikte ses verelim' çağrısı!
- 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'
- TRT muhabirinden 'muhaliflere suikast' çağrısı