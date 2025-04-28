Galibiyette başrol oynadı: Cengiz Ünder, ABD'ye damga vurdu!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 09:15

Güncelleme: 28.04.2025 - 09:15

Cengiz Ünder'in forma giydiği Los Angeles FC, MLS'te normal sezonun 10. hafta maçında St. Louis'yi konuk etti.

Maça yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder, 68. dakikada girdiği müsabakanın adeta seyrini değiştirdi.

Oyuna girdiğinde takımı 1-0 geride olan Cengiz Ünder, sahaya adım attıktan 2 dakika sonra Bouanga'ya asist yaptı ve skor 1-1'e geldi.

Los Angeles FC 89. dakikada bir kez daha geri düşerken, Cengiz Ünder yine sahne aldı ve 90+5'te Bouanga'ya bir asist daha yaparak takımının bir puan almasında başrol oynadı.

MLS'te 7. maçına çıkan ve 1 golü bulunan Cengiz Ünder böylece ilk asistlerini de yapmış oldu.

Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.