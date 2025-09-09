Cengiz Ünder, Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transfer olduğu için çok gururlu olduğunu belirten Cengiz, "Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu." ifadelerini kullandı.

Transfer dolayısıyla heyecanlı olduğunu aktaran Cengiz, "Beşiktaş, çok sevdiğim özel bir kulüp. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur." diye konuştu.

Avrupa'ya transfer olma sürecinin ilk başlarda zorlu geçtiğini aktaran Cengiz, "En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa'ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde oynayamama korkusu vardı. Roma'da bu korkuyu atlattım. Benim için güzel bir başlangıç oldu. Doğru bir kulübe adım attım." dedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) sert olduğunu dile getiren Cengiz Ünder, şunları kaydetti:

"Serie A, taktik açısından çok farklı. Hafta başından hafta sonuna kadar sürekli taktik çalışırdık. Sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de daha fazla tempolu oynanan bir oyun vardı. Fransa'da daha güçlü oyuncuların olduğu, daha farklı bir ligde mücadele ettim. Genelde güce dayalı bir ligdi. Benim için güzel tecrübeler oldu."

Siyah-beyazlı takıma bu sezon transfer olan Wilfred Ndidi ile İngiltere'de bir yıl beraber oynadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Ndidi, çok güçlü ve sert bir oyuncu. O zamanlar takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Agresif bir oyuncu ve onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

"Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım"

Tüpraş Stadı'na Beşiktaş oyuncusu olarak çıkmanın farklı bir duygu olacağını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Başka bir takımın oyuncusu olarak, genç yaşta buraya geldiğimde bile çok heyecanlıydım. Beşiktaş'ın o dönem çok iyi bir kadrosu vardı. Başa baş gidiyorduk. Çok iyi bir takımdı. Sahaya çıktığımda kendi arkadaşlarımla iletişim kuramıyordum. Kesinlikle birbirimizi duyamıyorduk. Çok iyi bir maç oynadım. Türkiye'deki en iyi maçlarımdan bir tanesiydi. Gol de attım. Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak istiyorum. Bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım."

Cengiz, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile daha önceden tanıştığını belirterek, "Sergen Yalçın'a öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor. Oyun içinde sürekli ne yapmam gerektiğiyle ilgili daha serbest bırakınca daha farklı bir oyuncu haline dönüşüyorsun. Sergen hocaya bu konuda çok teşekkür ederim. Benimle geldiğimden beri konuşuyor. Kendimi de güvende hissediyorum bu konuda." diye konuştu.

Taraftarın önüne çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu anlatan Cengiz, "Bir an önce sahada olmak istiyorum. Taraftarımıza en iyi futbolumu izletmek istiyorum. Hemen maç günü gelsin istiyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu heyecanı uzun zaman sonra tekrardan yaşamak benim için çok farklı. Her zaman birlik beraberlik içinde olalım. Birbirimize güvenelim. Taraftarlarımız oyuncularımıza sahip çıksın." şeklinde görüş belirtti.