Cengiz Ünder: 'Ermenistan'a gol atacağım'

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 19:16

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 19:16

A Milli Futbol Takımı'nın önemli isimlerinden Cengiz Ünder, Ermenistan karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, "Milli takımda olmak her zaman farklı bir duygu benim için. Kendimi çok iyi hissediyorum milli takımda oynadığım zaman. Takımımızın durumu gayet iyi. Şu anda her şey yolunda. Amacımız bu maçta 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.

25 yaşındaki futbolcu, eski takım arkadaşı Henrikh Mkhitaryan ile ilgili gelen soruya, "Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek." şeklinde cevap verdi.

Atmosfer için, "Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz." sözlerini kullanan başarılı futbolcu, "Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz" yorumunda bulundu.

Cengiz Ünder, Marsilya ve Milli Takım'da oynadığı sistem için, "Marsilya'da bu sisteme ilk başladığımda benim için çok zordu. Hocamız benden daha fazla defans yapmamı istiyordu. Başlarda çok zorlandım. Ama sonradan en iyi şekilde bu yönümü geliştirdim. Şu anda bütün maçlarda oynuyordum. Ama başlangıçta çok zordu. Bu sistemde oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli Takım'da daha farklı bir rolde oynuyorum. Yine aynı pozisyon ama daha çok hücumda rol alıyorum. Daha fazla gol atıyorum. Çoğu maçlarda asist ve gol atıyorum. Bu maçta bunu tekrar yapacağım." sözlerini sarf etti.

Cengiz Ünder, son olarak, "Genelde milli takım maçlarında stadyum full olur. Buraya bunun için geldik. Böyle olacağını biliyoruz. Çıkıp en iyi şekilde sahada kendimizi göstereceğiz" değerlendirmesini yaptı.