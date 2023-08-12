Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 21:35

Güncelleme: 12.08.2023 - 21:38

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.

Milli oyuncu, sarı lacivertliler ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.