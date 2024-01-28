Cengiz Ünder yıldızlaştı: Fenerbahçe evinde hata yapmadı! Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:06

Güncelleme: 28.01.2024 - 20:56

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı sarı lacivertli takım 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Fenerbahçe bu galibiyetin ardından ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı lacivertli takım ayrıca ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 2-1 MKE Ankaragücü

90' Net fırsat kaçtı. Sol kanatta topla buluşan Szymanski içerideki Batshuayi'ye ortasını aktardı ancak Batshuayi'nin şutunu kaleci Bahadır kornere tokatladı.

89' Ön alan baskısıyla topu kazanan Ferdi pasını Batshuayi'ye aktardı fakat Batshuayi'nin şutu savunmaya çarptı ve hız kaybederek kaleci Bahadır'da kaldı.

86' Ankaragücü'nde iki oyucu değişikliği birden çıkan oyuncular Cephas ve Ali Kaan giren oyuncular Federico Macheda ve Doğukan Kaya.

81' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular İsmail ve Cengiz giren oyuncular Emre Mor ve Miguel Crespo.

74' Ankaragücü'nde iki oyuncu değişikliği birden çıkan oyuncular Matej Hanousek ve Ali Sowe giren oyuncular Riad Bajic ve Mert Çetin.

71' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Edin Dzeko giren oyuncu Michy Batshuayi.

70' Sol kanatta topla buluşan Dzeko şansını uzaklardan denedi ancak şutu üstten auta çıktı.

67' Ali Kaan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Cephas topla birlikte ceza sahasına girdi ve ortasını açtı ancak ortası doğrudan auta çıktı.

65' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta ceza sahasında topla buluşan Mert ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

61' MKE Ankaragücü'nde oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Morutan giren oyuncu Anastasios Chatzigiovanis.

54' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanatta Tadic'in pasında ceza sahasına giren Szymanski topu içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Bahadır'da kaldı.

52' Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz boş pozisyondaki Dzeko'ya pasını verdi. Dzeko topu içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Bahadır'da kaldı.

50' Fenerbahçe hızlı geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz savunma arkasına sarkan Mert'e pasını verdi ancak Mert son çizgiden topu çeviremeden oyun alanını terk etti.

48' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan bu kez Tadic şık bir çalımla önünü boşalttı ve ortasını açtı ancak ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

47' Fenerbahçe penaltı bekliyor. Cengiz'in sol kanattan açtığı ortada Dzeko kafayı vurdu ancak savunmadan geri döndü. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

44' Sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Ferdi'nin yakın direğe yaptığı vuruşu kaleci Bahadır kornere tokatladı.

43' Fenerbahçe etkili geldi. Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta topa vuran Krunic'in şutu direğin hemen üstünden auta çıktı.

42' İsmail sol kanattan geldi ve şık bir çalımla önünü boşalttı ancak şutunu çekemeden yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

40' Sol kanattan gelen Szymanski şutunu çekti ancak top farklı şekilde auta çıktı.

36' Net fırsat kaçtı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ferdi topu arka direğe ortaladı. Müsait pozisyonda topla buluşan Mert'in kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.

35' Ankaragücü etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan topla birlikte kat etti ve şutunu çekti. Top üst direkten geri döndü.

32' GOL | Sol kanatta Dzeko'nun pasında topla buluşan Szymanski'nin vuruşu savunmadan döndü ve Cengiz'in önüne düştü. Cengiz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

28' Sağ kanattan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kafayı vurdu ancak top direğin üstünden auta çıktı.

24' İsmail sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak ortası doğrudan taca çıktı.

20' GOL | Sağ kanatta topla buluşan Cengiz ortasını açtı. Kimseye değmeyen top uzak köşeden ağlara gitti ve Fenerbahçe durumu eşitledi.

18' Sağ kanatta topla Cengiz topla birlikte ceza sahasına girdi fakat vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

13' GOL | Penaltıda topun başına geçen Tolga kendi soluna doğru şutunu çekti ve düzgün bir vuruşla Ankaragücü'nü öne geçirdi.

12' Ankaragücü penaltı kazandı. Topla hızlı çıkan Pedrinho savunma arkasına sarkan Renaldo Cephas'a pasını verdi. Cephas, Livakovic'i çalımladı ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

9' Sol kanattan ceza sahası içine giren Tadic'in ortasında top kaleci Bahadır'da kaldı.

6' Ferdi'nin pasında topla buluşan Dzeko tek pas vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.