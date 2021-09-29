Cengiz Ünder'den Galatasaray ve Fatih Terim yorumu
Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında konuştu.
Marsilyalı Cengiz Ünder, Galatasaray, Avrupa Ligi maçı, Fatih Terim ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında konuştu.
Maç öncesi heyecanlı olduğunu ifade eden Cengiz Ünder, "Burada işimi yapıyorum her profesyonel oyuncu gibi. Her hangi bir Türk takımına karşı oynamak benim için de heyecanlı olacak. Dört gözle maçı bekliyorum" ifadesini kullandı.
"Fatih Terim seni milli takıma alan teknik direktör... Ne söylemek istersin?" sorusuna ise Cengiz Ünder şu yanıtı verdi:
"Fatih Terim beni milli takıma çağıran hoca. Benim için çok farklı ve değerli bir hocadır. Beni milli takıma aldı ve görev verdi. Ben heyecanlıyım ve dört gözle bu maçı bekliyorum. Her zamanki gibi sahaya çıkıp hocamın dediklerini yapacağım. Kendimi hazır hissediyorum ve yarın olacakları göreceğiz."
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