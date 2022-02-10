Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:41

Fransa Ligi'nde geçen ayın en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol seçildi. Maç 1-1 sona ererken; Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle 1-0 öne geçmişti.

CENGİZ'İN FÜZESİ AYIN GOLÜ SEÇİLDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder damga vurmuş, 75. dakikada sahne alan Cengiz, ceza sahasının sol çaprazından sağ köşeye harika bir kesme vuruşla durumu 1-1 yapan golü atmayı başarmıştı.

İşte Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği o gol:

Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, 21 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.