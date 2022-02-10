Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi
Fransa Ligi'nde Ocak ayının golü Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol seçildi. Ünder, Marsilya'da 21 maçta 7 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Fransa Ligi'nde geçen ayın en güzel golü, Cengiz Ünder'in Lille'e attığı gol seçildi. Maç 1-1 sona ererken; Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille, 15. dakikada Sven Botman'ın golüyle 1-0 öne geçmişti.
CENGİZ'İN FÜZESİ AYIN GOLÜ SEÇİLDİ
Karşılaşmanın ikinci yarısına Cengiz Ünder damga vurmuş, 75. dakikada sahne alan Cengiz, ceza sahasının sol çaprazından sağ köşeye harika bir kesme vuruşla durumu 1-1 yapan golü atmayı başarmıştı.
İşte Cengiz Ünder'in Lille ağlarına gönderdiği o gol:
@cengizunder remporte l’élection du #ButDuMois ! pic.twitter.com/R2i0toe9yf— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 9, 2022
Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, 21 maçta forma giydi ve 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
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