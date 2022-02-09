Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında kendi evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Atakaş Hatayspor, mücadeleden mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Hatayspor'da Fatih Kurucuk, 45+2'de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Antalyaspor 83. dakikada 1-0 öne geçti.
Daha sonrasında Antalyaspor'un geliştirdiği atakta, savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek 87. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, çeyrek finale çıkan takım oldu.
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