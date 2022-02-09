Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor ile Trabzonspor karşılaştı
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen takım oldu.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Hüseyin Türkmen ile 77. dakikada Fildişili futbolcu Jean Evrard Kouassi kaydetti.
Denizlispor'un tek golü ise 58. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'ndan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadeleleri 10 Şubat Perşembe günü oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek.
Alanyaspor, 17.30'da başlayacak maçta kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Günün son karşılaşmasında ise Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.
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