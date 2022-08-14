Cengiz Ünderli Marsilya ilk puan kaybını yaşadı
Ligue 1'in 2. haftasında Marsilya, Brest deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 4'e çıkardı.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Marsilya, deplasmanda Brest'e konuk oldu.
Stade Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın 38. dakikasında Marsilya 38. dakikada Tavares'in golüyle öne geçerken ilk yarıyı da önde kapattı. 61. dakikaya gelindiğinde Lees-Melou skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Marsilya sezonun ilk puan kaybını yaşadı.
Mücadelede Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlarken ikinci yarıda yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.
Bu skorla Marsilya puanını 4'e çıkarırken Brest ise sezonun ilk puanını aldı.
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