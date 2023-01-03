Cengiz Ünder ucuz atlatı! !Seni öldürmeyen şey güçlendirir!

03 Ocak 2023 Salı, 08:12

Milli yıldız Cengiz Ünder'in forma giydiği Marsilya, Fransa Ligue 1'in 17'nci haftasında Montpellier deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Stade de la Mosson Stadyumu'ndaki maçta Marsilya'nın galibiyet gollerini 47. dakikada Nuno Tavares ve 61. dakikada Maxime Esteve (KK) attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+1. dakikada Teji Savanier kaydetti.

"Seni öldürmeyen şey güçlendirir"

Marsilya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder 90 dakika sahada kalırken yüzene aldığı darbe sonrası kaşı açıldı.

Karşılaşmanın ardından fotoğrafını paylaşan Cengiz Ünder, "Seni öldürmeyen şey güçlendirir" notunu düştü.