Cenk Özkaçar'ın Valencia'sı kazanmaya devam ediyor
Cenk Özkaçar'ın formasını giydiği Valencia, La Liga 'nın 2. haftasında sahasında Las Palmas'ı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Valencia, sahasında Las Palmas'ı ağırladı.
Mestalla'da oynanan karşılaşmayı Valencia 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmada Valencia'ya galibiyeti getiren tek golü 74. dakikada Pepelu penaltıdan kaydetti.
CENK ÖZKAÇAR 90 DAKİKA SÜRE ALDI
Ev sahibi ekipte Milli oyuncu Cenk Özkaçar 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Valencia 6 puana yükselirken ligin yeni takımı Las Palmas ise 1 puanda kaldı.
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