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Real Madrid deplasmandan eli boş döndü! Valencia 1 - 0 Real Madrid (Maç sonucu)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenildi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 07:46
Real Madrid deplasmandan eli boş döndü! Valencia 1 - 0 Real Madrid (Maç sonucu)
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Geçen hafta Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Valencia, sahasında Real Madrid'e karşı önemli bir galibiyet aldı.

Türk futbolcu Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynadığı Valencia'nın galibiyet golü, 33. dakikada Diego Lopez'den geldi.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu sezon 8. yenilgisini yaşayan 71 puandaki Real Madrid ise sahasında Osasuna'yı 3-0 yenen Atletico Madrid'in (72) arkasından 3'üncülüğe geriledi.


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