Cenk Özkaçarlı Valencia deplasmanda turu atladı

İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Valencia deplasmanda Arosa SC'yı 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 03:15
Cenk Özkaçarlı Valencia deplasmanda turu atladı
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İspanya Kral Kupası 2. tur karşılaşmasında Valencia deplasmanda Arosa SC'yı 1-0 mağlup etti ve 3. tura yükseldi.

Valencia'ya galibiyeti getiren golü 8. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

Valencia'da, Milli oyuncumuz Cenk Özkaçar karşılaşmada 90 dakika forma giydi.


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