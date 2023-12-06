Cenk Özkaçarlı Valencia deplasmanda turu atladı
İspanya Kral Kupası karşılaşmasında Valencia deplasmanda Arosa SC'yı 1-0 yendi.
İspanya Kral Kupası 2. tur karşılaşmasında Valencia deplasmanda Arosa SC'yı 1-0 mağlup etti ve 3. tura yükseldi.
Valencia'ya galibiyeti getiren golü 8. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
Valencia'da, Milli oyuncumuz Cenk Özkaçar karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
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