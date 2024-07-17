Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş için bir veda paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, eski kulübü Beşiktaş için bir veda paylaşımında bulundu.
Cenk yaptığı açıklamada, "2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…" ifadelerini kullandı.
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