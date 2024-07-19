Cenk Tosun: 'Bugünü iple çekiyordum'

Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Hull City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:04
Cenk Tosun: 'Bugünü iple çekiyordum'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, 5-1 kazanılan Hull City maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada,  "Büyük Fenerbahçe taraftarı ile buluşmak çok güzel oldu. Bugünü iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum. Çok net bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Çok mutluyuz." dedi.

'ADAPTAYSON SORUNU YAŞAMADIM'

Adaptasyonu ile ilgili konuşan Cenk, "Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı diyebilirim. Milli Takım'dan arkadaşlarım var. Dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var. Gerçekten hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


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