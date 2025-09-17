Cenk Tosun'dan penaltı tepkisi! 'Net bir penaltımız yendiği ortada'

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor maçının ardından konuştu.

Cenk Tosun, "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım." dedi.

Tecrübeli golcü, "Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.