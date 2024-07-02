Cenk Tosun: 'En iyi formumuzda olacağız'

Yayınlanma: 02.07.2024 - 00:06

Güncelleme: 02.07.2024 - 00:06

Milli futbolcu Cenk Tosun, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya'yı iyi analiz ettiklerini ve maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan röportajında Avusturya maçını değerlendiren Cenk Tosun, "Sonuç, 6-1 kaybettiğimiz son maçın tam tersi olacak çünkü karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve hazırlanmaya devam edeceğiz. Hazırlık maçına iyi başlamıştık ama ilk golde gerçekten şanssızdık. Bunun EURO 2024 yerine hazırlık maçında yaşanması daha iyi çünkü burada durumu düzeltme şansımız olmayacaktı. Avusturya çok zorlu bir gruptan lider çıktı. Fizik gücü yüksek bir takım olduklarını biliyoruz. Son zamanlarda onlara karşı bir maç oynadık. Avusturya'nın gücünü biliyoruz. Her maç için yaptığımız gibi rakibimizi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Taraftarlarımızın önünde sahada en iyi formumuzda olacağız" ifadelerini kullandı.

Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan harika bir takıma sahip olduklarını belirten golcü futbolcu, "Takımdaki kombinasyon harika. Geçmişte deneyimsizlik nedeniyle yaptığımız hataların aynısını yapmamaları için genç oyuncularımızın yanında olmak istiyoruz. Sahada ve saha dışında onlara destek olmayı hedefliyoruz. Bu yüzden buradayız. Ancak aynı zamanda oynama şansı elime geçtiğinde takıma elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Çekya filelerini havalandırarak milli takım formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu (33 yaş 19 gün) olan Cenk, "Gurur duyulacak bir şey mi bilmiyorum. Ancak 33 yaşında bu turnuvada gol atmak her zaman güzeldir. Bu beni çok mutlu etti. EURO 2016'da milli takımda yer aldım ama gol atamadım. Maalesef sakatlığım nedeniyle EURO 2020'de kadroda yer alamadım. 2024'te nihayet Çekya'ya karşı ilk golümü attım. Çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Büyük ihtimalle kariyerinin son Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Bu geleceği parlak genç oyuncularla bu takımda yer almak istedim. Üstelik turnuvanın doğup büyüdüğüm ülkede oynanıyor olması benim için daha da ilham vericiydi. Bunun için çok çalıştım. Dediğim gibi ben her zaman hazırım. Bana oynama şansı verildiğinde bu güzel ülkem için her şeyimi vermeye hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.