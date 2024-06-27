Cenk Tosun: "Bu daha başlangıç"

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:20

Güncelleme: 27.06.2024 - 00:20

A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.

Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız." dedi.