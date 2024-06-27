Cenk Tosun: "Bu daha başlangıç"
A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu. Tosun, "Bu daha başlangıç" dedi.
A Milli Takım'da Cenk Tosun, Çekya karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Golcü futbolcu, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.
Avusturya eşleşmesi için konuşan Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.
Golü için açıklama yapan deneyim forvet, "Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum." sözlerini sarf etti.
Cenk Tosun, taraftarlar için, "Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız." dedi.
Spor Haberleri
- Vincenzo Montella'dan Avusturya sözleri
- Çek bir 2. tur
- Mert Müldür: ''Hakeme rağmen kazandık''
- İsmail Yüksek: Hak ettiğimizi yaşıyoruz
- Barış Alper Yılmaz: 'Bu jenerasyon çok iyi'
- Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı
- Merih Demiral: Emin adımlarla devam edeceğiz
- Cenk Tosun: Bu daha başlangıç
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Vatandaşlar maç için meydanlara aktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemaatten daire başkanlığına...
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- HSK üyesine ‘büyü’ yaptırmış