Çekya maçında gol atmıştı: Montella'dan Cenk Tosun kararı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi hücum hattını şekillendirmeye başladı. İtalyan teknik direktörün Çekya maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Cenk Tosun hakkında da kararını verdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2024 - 09:34
Çekya maçında gol atmıştı: Montella'dan Cenk Tosun kararı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da, teknik direktör Vincenzo Montella, sahaya süreceği hücum hattı için farklı alternatifler deniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Montella geçen maçta sağ kanatta başlattığı Arda Güler ile ileri uçta görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz konusunda senaryolar üzerine çalışıyor.

İtalyan hocanın, Barış'ı daha etkili olduğu sağ kanada çekip Arda'yı merkeze alma planları yaptığı belirtildi. Santrfor tercihinin de iki oyuncuya biçilecek role göre şekilleneceği ifade edildi. 

CENK TOSUN SONRADAN GİRECEK

Ay-Yıldızlı takımda Çekya maçında galibiyet golünü atan Cenk Tosun'un forma beklediği ancak Montella'nın tecrübeli ismi yeniden yedek başlatmaya daha yakın olduğu kaydedildi.

Cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda orta sahanın nasıl şekilleneceği de merak ediliyor. Teknik ekibin Orkun Kökçü'yü merkez için hazırladığı ancak kesin kararını vermediği belirtildi. 

Montella'nın Avusturya'ya karşı orta sahayı güçlü tutmak istediği ve bu nedenle iki ön liberoyla maça çıkma düşüncesi taşıdığı kaydedildi. Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek'in yan yana oynayacağı, bu ikili ile rakibe karşı direnç koyma çabası içinde olunacağı ifade edildi.


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