Cenk Tosun: 'Mert bizi oyunda tuttu'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 00:22

Güncelleme: 22.09.2023 - 00:22

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, Club Brugge mücadelesini değerlendirdi.

Cenk Tosun, "Bütün takımın ayağına sağlık. Abouba da çok iyi bir şekilde bıraktı. En başta Mert Günok'un ayağına sağlık. Bizi maçta tutan o oldu. İyi savaştığımız bir maçtı. Böyle güçlü bir takım karşısında bir puanla İstanbul'a dönmek sevindirici." dedi.

Deneyimli golcü sözlerine, "Kağıt üzerinde en güçlü rakibimiz. Bugün de iyi oynadılar. Daha net pozisyonları vardı. Ama 1 puanla ayrılmayı bildik. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum." diye devam eti.

Cenk Tosun son olarak, "Maç maç devam etmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kulvar. Gruptan çıkıp gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Konferans Ligi çok önem verdiğimiz bir kulvar." sözlerini sarf etti.