Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yeni takımı belli oluyor!

Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yeni takımı belli oluyor!

16.01.2026 13:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yeni takımı belli oluyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile sözleşmesi feshedilen Cenk Tosun'un Kasımpaşa'ya imza atacağı iddia edildi.

Süper Lig'de ara transferde yollarını ayıracağı isimlerle ilgili görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un sözleşmesi dün feshedilmişti. TFF'ye yapılan bildirimde deneyimli golcüyle yolların ayrıldığı bildirilmişti. 

Sarı-lacivertli takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao da Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

HT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 

İki futbolcu için de resmi açıklamanın akşam saatlerinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Cenk Tosun 1 gol kaydetti. Becao ise sadece 1 maçta süre alırken 6 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun 12 Mart 2025'te, Rodrigo Becao ise 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de ara transferde daha önce İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci ile yollar ayrılmıştı. İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.

İlgili Konular: #kasımpaşa #cenk tosun #Rodrigo Becao

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş karar: Transferden vazgeçti!
Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş karar: Transferden vazgeçti! Futbol kariyerinin önemli bir bölümünü Serie A'da geçiren Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joao Pedro, imza aşamasına kadar gelen transferden son anda vazgeçti.
Fenerbahçe'den seçim açıklaması: 'Bu tecrübeyi 3 Temmuz'da edindik'
Fenerbahçe'den seçim açıklaması: 'Bu tecrübeyi 3 Temmuz'da edindik' Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul hakkında konuştu.
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza!
Süper Kupa'nın faturası belli oldu... PFDK'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ceza! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında yaşananlar sebebiyle Galatasaray'a 1 milyon 320 bin ve Fenerbahçe'ye 330 bin para cezası verdi.