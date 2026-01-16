Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yeni takımı belli oluyor!

Süper Lig'de ara transferde yollarını ayıracağı isimlerle ilgili görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un sözleşmesi dün feshedilmişti. TFF'ye yapılan bildirimde deneyimli golcüyle yolların ayrıldığı bildirilmişti.

Sarı-lacivertli takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao da Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor.

HT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao ve Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yla sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İki futbolcu için de resmi açıklamanın akşam saatlerinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Cenk Tosun 1 gol kaydetti. Becao ise sadece 1 maçta süre alırken 6 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun 12 Mart 2025'te, Rodrigo Becao ise 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'de ara transferde daha önce İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci ile yollar ayrılmıştı. İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor'a kiralık olarak transfer olmuştu.