Fenerbahçe'den seçim açıklaması: 'Bu tecrübeyi 3 Temmuz'da edindik'

15.01.2026 22:13:00
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün sezon sonunda gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul hakkında konuştu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu, kulübün sezon sonunda gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul ile ilgili de konuştu.

"BU TECRÜBEYİ 3 TEMMUZ'DA EDİNDİK"

Şekip Mosturoğlu, "Biz bu tecrübeyi 2011'de, 3 Temmuz'da edindik. Geçmişte de yaşadığımız zor günler var. Bu zor günlerden çıkışın tek bir reçetesi var, birlik ve beraberlik…" dedi.

Şekip Mosturoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bir genel kurullar dönemi geçirdik. Maalesef ufukta yine bir genel kurul gözüküyor. Bu süreçler hiçbir zaman Fenerbahçe'nin kendi iç dinamikleri ile yürümüyor, dışarıdan gelişen olaylar sebebiyle oluyor. Ve sportif tarafta çok başarılı olduğumuz dönemlere denk geliyor hep nedense bunlar, bu iyice sorgulanmalı.. Biz bu tecrübeyi 2011'de, 3 Temmuz'da edindik. Geçmişte de yaşadığımız zor günler var. Bu zor günlerden çıkışın tek bir reçetesi var, birlik ve beraberlik…"

