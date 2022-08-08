Cesar Azpilicueta'dan Barcelona itirafı

Chelsea ile sözleşmesini uzatan Cesar Azpilicueta, Barcelona ile transfer görüşmesi yaptığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 19:35
Cesar Azpilicueta'dan Barcelona itirafı
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Chelsea'nin tecrübeli savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, Barcelona ile transfer görüşmesi yaptığını doğruladı.

Londra temsilcisi ile biten sözleşmesini iki yıl daha uzatan İspanyol oyuncu, "Chelsea ile her kupayı kazanan bir oyuncu olduğum için, Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra İspanya'ya dönmem gerektiğini hissettim. Barcelona ile de görüşmeler oldu ama sonra Chelsea'ye sadık kalmam gerektiğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

2012'den bu yana Chelsea forması giyen ve takımın kaptanlığını da yapan 32 yaşındaki futbolcu, Chelsea forması altında geçen 10 yılda 477 maça çıktı.


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