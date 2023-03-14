Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını açıkladı
Son 2 yıldır takım çalıştırmayan 65 yaşındaki Cesare Prandelli emeklilik kararı aldığını duyurdu.
Ünlü İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, emekli olduğunu ve artık torunlarıyla vakit geçirmeyi hayal ettiğini açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran başarılı teknik adam, 1993 yılında başladığı kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu. Bundan sonraki tek hedefinin torunlarıyla birlikte vakit geçirmek olduğunu söyleyen Prandelli, "Herşey geçiyor ama futbol tutkusu tabii ki bitmiyor. Hayatımın bundan sonraki dönemini torunlarımla birlikte bir parkta geçirme niyetindeyim" sözlerini kullandı.
Atalanta'da başladığı teknik adamlık kariyerinde Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, İtalya Milli Takımı, Galatasaray, Valencia, Al Nasr ve Genoa'da görev yapan 65 yaşındaki Prandelli, son olarak 2021 Mart'ında Fiorentina'daki görevindan ayrılmıştı.
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