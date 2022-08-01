Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como'ya transfer oldu
İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımlarından Como ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Ligue 1 ekibi Monaco ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan İspanyol futbolcu Cesc Fabregas'ın yeni takımı belli oldu. İtalya Serie B takımlarından Como, İspanyol futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İmzasının ardından açıklama yapan Fabregas, "Como'ya katılmak büyük bir onur ve zevk. Son derece şanslıyım, kariyerimde harika kulüplerde oynadım. Como da bunların dışında bir takım değil. Kulüple uzun süre görüştük, bana futbol dünyasının en iddialı olan projelerini ayrıntılı olarak açıkladılar. Bu nedenle burada sadece sahada değil, saha dışında da uzun süre kalmak istiyorum. En başından beri bu kulübün vizyonuna inandım ve kişisel olarak bunun parçası olmak istedim. Böyle güzel bir ortamda taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.
35 yaşındaki Fabregas kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Chelsea, Monaco gibi takımların formasını giydi.
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