Çeşme’de maraton heyecanı
Çeşme’de Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzellikleri arasında koşulan Salomon Çeşme Maratonu için geri sayım başladı. Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı yapılan yarışta 42K, 21K ve 10K’lık üç parkurda yüzlerce sporcu koşacak.
Yaz sezonuna hazırlanan Çeşme’yi maraton heyecanı sardı. Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzellikleri arasında koşulan Salomon Çeşme Maratonu’nun üçüncüsü bu yıl 10-11 Mayıs’ta koşulacak. “Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği ve Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan maratonda bu sene yeni parkur heyecanı yaşanacak.
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Adım Adım sosyal sorumluluk ortağında birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek koşuda geçtiğimiz senelerde yarı maraton olan ancak yenilenen parkuru ile maraton özelliği kazanan yarış, koşu tutkunlarını Çeşme’nin muhteşem doğasında ağırlayacak. Bu sene 3’üncüsü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek. Yarışta; 42K'lık maraton yeni parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın arından Çiftlik yönüne devam edecek Şehit Mehmet Mahallesi'nden dönüş yaparak 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek.? 21K'lık yarı maraton koşusu da Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek. 10K'lık parkurda ise saat 09.00’da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak. Salomon Çeşme Maratonu'nda kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Yarışta yer almak isteyen sporcular, 3 Mayıs 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırabilecekler.
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