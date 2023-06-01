Çeşme’de, Salomon Çeşme Yarı Maratonu rüzgârı esecek

Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:28

Güncelleme: 01.06.2023 - 12:28

Rüzgâr sörfü başta olmak üzere birçok spor branşlarıyla spor turizminin önemli noktalarından biri olan Çeşme’de yarı maraton heyecanı başladı.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle Salomon isim sponsorluğunda Garmin ve Toyota Hybrid sponsorluğunda, Züber ve PT Academy markalarının ürün ve hizmet sponsorluğunda Çeşme’de ilk kez düzenlenecek yarı maraton 10K ve 21K olmak üzere iki farklı parkurda koşulacak. Koşucular, yarışırken bölgenin güzelliklerini koşarak keşfedecek.

KAPANACAK YOLLAR

3 Haziran 2023, cumartesi günü Salomon Çeşme Yarı Maratonu yarışı kapsamında 07.00-12.00 saatleri arasında Çeşme’de 1015 sk., 2001 sk. İzmir Çeşme Yolu (sahil tarafı) 5172 sk., 5225 sk. 5221 sk., 5210 sk., 5193 sk., 16032. sk., Alaçatı Atatürk Bulvarı ve 11500 sk. kapatılacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu programı şu şekilde;

2 Haziran 2023, Cuma

10:00 – 19:00 Salomon Çeşme Yarı Maratonu EXPO

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

12:00 - 22:00 Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K & 10K Yarış Kiti Teslimi

Çeşme Cumhuriyet Meydanı

3 Haziran 2023, Cumartesi

08:00 21K Start Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K Parkur Startı

Çeşme Şehir Merkezi Start Noktası

09:00 10K Start Çeşme 10K Parkur Startı

Alaçatı Şehir Merkezi Start Noktası

Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası Önü

12:00 Ödül Töreni Salomon Çeşme Yarı Maratonu Ödül Töreni

Çeşme Cumhuriyet Meydanı