Slavia Prag'ı mağlup etmişti: Çekya'da gündem Fenerbahçe!
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Çekya basınında geniş yankı uyandırdı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendi.
Sarı-lacivertlilerin bu zaferi; Çek basınında da geniş yankı buldu.
İşte o manşetler:
ISPORT: "Başarısızlık ve geri dönüş..."
"Slavia, Fenerbahçe'ye 1-2 yenildi ve bahar aylarındaki eleme turuna yükselme yollarını dramatik bir şekilde karmaşıklaştırdı."
IDNES: "Slavia öne geçtiği maçı kaybetti ve gruptan çıkma mücadelesini zorlaştırdı."
SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, F.Bahçe'ye yetmedi. Yine aynı hikaye. Slavia'lı futbolcular tur atlama şanslarını zorlaştırdılar."
'MOURINHO KURNAZLIKLA ALT ETTİ'
AKTUALNE: "Avrupa laneti devam ediyor. Slavia sonunda yeniden yandı."
CESKA TELEVIZE: "Slavia, Fenerbahçe karşısında galibiyeti koruyamadı. Tur şansını zora soktu."
EURO FOTBAL: "Bu sefer Jose Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia'yı mağlup etti. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı."
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