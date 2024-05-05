CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Trentino Itas

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibi, şampiyonluğa ulaştı.

AA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 22:36
CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Trentino Itas
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Antalya'da oynanan Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını 3-0 mağlup eden İtalya'nın Trentino Itas ekibi, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyondaki mücadeleyi 3-0 kazanan İtalya ekibi, 2024 yılı CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Trentino Itaslı oyuncular, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi de protokol tribününden takip etti.

Kadınlar finalinde ise İtalya'nın A. Carraro Imoco ile Allianz Vero Volley takımları saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Vladimir Simonovic (İsviçre)

Trentino Itas: Podrascanin, Sbertoli, Lavia, Kozamernink, Rychlicki, Michieletto (Pace, Laurenzano)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Szymura, Gladyr, Toniutti (Popiwczak, Sclater, Mbaye, Macionczyk)

Setler: 25-20, 25-22, 25-21

Süre: 84 dakika (27, 29, 28)


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