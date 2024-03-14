Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde turu ikinci maça bıraktı!
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşılaştığı Jastrzebski Wegiel'e setlerde 3-0 mağlup oldu.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında Jastrzebski Wegiel'e 3-0 yenildi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 20 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Ziraat Bankkart bu maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa, finalisti altın set belirleyecek. Polonya ekibi rövanşta iki set kazanırsa finale yükselecek.
Salon: Widowiskowo
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Igor Porvaznik (Slovakya)
Jastrzebski Wegiel: Fornal, Huber, Patry, Sedlacek, Gladyr, Toniutti (Popiwzcak)
Ziraat Bankkart: Vicentin, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun)
Setler: 25-13, 25-18, 30-28
Süre: 77 dakika (19, 23, 35)
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