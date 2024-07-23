Ceyhun Kazancı kimdir? TFF'nin A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli?
TFF seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni A Milli Takım sorumlu yöneticisi de belli oldu. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? TFF'nin A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli?
TFF seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Milli Takımlar Sorumlusu oldu. Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Buna göre yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarıldı. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? TFF'nin A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli?
CEYHUN KAZANCI KİMDİR?
1979’da İstanbul’da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, bütün eğitimini İstanbul’da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.
ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev alan Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevinde yer aldı. Ardından Beşiktaş Genel Müdürü oldu.
Kazancı, daha sonra siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini üstlendi ve iki görevini aynı anda yürüttü.
Ceyhun Kazancı, 26 Temmuz 2023'te kulüpten ayrıldı.
Spor Haberleri
- AKOM'dan 'İstanbul' uyarısı: Saat verildi
- Youssef En-Nesyri kimdir?
- Galatasaraylı eski yıldızdan emeklilik iddialarına yanıt
- Fenerbahçe'de En-Nesyri gelişmesi!
- James Tavernier kimdir?
- Galatasaray'dan Kaan Ayhan kararı!
- Ceyhun Kazancı kimdir?
- Göztepe'den transfer açıklaması!
- Süper Lig devi Savic transferinde sona yakın!
- Aston Villa'dan dev harcama: 177 milyon Euro!
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- Karpuz hasadı için geri sayım
- CHP'den Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama