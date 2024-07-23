Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:13

Güncelleme: 23.07.2024 - 10:13

TFF seçimlerini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda yeni Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop yerine Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Milli Takımlar Sorumlusu oldu. Süper Lig kulüplerinin en çok merak ettiği konulardan biri olan yabancı futbolcu kuralı da değişti. Buna göre yabancı futbolcu sayısı 14'e çıkarıldı. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir? TFF'nin A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı kaç yaşında, nereli?

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979’da İstanbul’da dünyaya gelen Ceyhun Kazancı, bütün eğitimini İstanbul’da tamamladı. Galatasaray Lisesini 1998 yılında bitiren Kazancı, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarlarası İlişkiler bölümünü kazandı.

ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev alan Ceyhun Kazancı, Çaykur Rizespor’da Genel Sekreterlik görevinde yer aldı. Ardından Beşiktaş Genel Müdürü oldu.

Kazancı, daha sonra siyah-beyazlılarda sportif direktörlük görevini üstlendi ve iki görevini aynı anda yürüttü.

Ceyhun Kazancı, 26 Temmuz 2023'te kulüpten ayrıldı.