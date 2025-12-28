Cezayir Afrika Uluslar Kupası'nda 2'de iki yaptı! Son 16 turunu garantiledi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.12.2025 22:53:00
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci maçında Burkina Faso'yu 1-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası E Grubu 2. maçında Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. Rabat Prince Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cezayir 1-0'lık skorla kazandı.

Cezayir'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.

2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Cezayir 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Burkina Faso ise 3 puanda kaldı.

Cezayir, gruptaki son maçında puansız Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Burkina Faso ise kendisiyle aynı puana sahip Sudan ile gruptan çıkmak için karşı karşıya gelecek.

