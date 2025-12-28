Tottenham 2 maçlık kötü seriye dur dedi!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Archie Gray kaydetti.

2 GOLE VAR ENGELİ

Konuk ekibin 17. ve 75. dakikada Richarlison ile bulduğu goller ise ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

2 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Tottenham, puanını 25'e çıkardı. Üst üste 3. kez sahadan yenik ayrılan Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.

Tottenham, 1 Ocak'ta Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı gün Fulham'ı ağırlayacak.