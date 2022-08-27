Chancel Mbemba 27 değil 34 yaşında çıkmıştı: Açıklama geldi
Gerçek yaşının daha büyük olmasına ilişkin belgeler çıkan ve FIFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kongolu defans oyuncusu Chancel Mbemba, gerçek yaşının daha büyük olmasına ilişkin belgelerin ortaya çıkmasından bir ay sonra açıklama yaptı.
Mbemba hakkında geçtiğimiz ay 1995 doğumlu değil 1988 doğumlu yani 34 yaşında olduğuna dair belgelerin ortaya çıkarılması sonucu FIFA tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Sezon başında Marsilya'ya transfer olan Mbemba konuyla ilk kez açıklama yaparak "Yaşımı hesaplamıyorum. Ben olduğum gibi bir insanım. Bunlar dikkatimi dağıtmak için konuşan insanların küçük numaraları. İnsanlar konuşmaya devam etsin ben işimi yapmaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.
4 FARKLI DOĞUM TARİHİ VAR
İlk olarak CNN'in yaptığı haberde Kongolu savunmacının kayıtlarda 4 farklı doğum tarihi olduğu ortaya çıkarılmıştı.
CNN'in haberinde 28 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın kayıtlarda Kongoda futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen olarak görülürken farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.
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