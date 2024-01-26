Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere FA Cup 4.Tur maçında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı sürüyor.
Maurico Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
CHELSEA - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.
Chelsea, FA Cup 3.Tur karşılaşması sahasında Preston'u 4-0 mağlup etmişti.
Aston Villa ise Middlesbrough deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
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