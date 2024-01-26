Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere FA Cup 4.Tur maçında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:44
Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı sürüyor.

Maurico Pochettino yönetimindeki Chelsea, sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

CHELSEA - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3'ten naklen yayımlanacak.

Chelsea, FA Cup 3.Tur karşılaşması sahasında Preston'u 4-0 mağlup etmişti.

Aston Villa ise Middlesbrough deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. 


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