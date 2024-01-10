Chelsea'ye Lig Kupası'nda büyük şok!
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, Middlesbrough'a 1-0 mağlup oldu.
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Middlesbrough ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Riverside Stadyumu'nda oynanan maçı Middlesbrough 1-0 kazandı.
Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 37. dakikada Hayden Hackney kaydetti.
Finale çıkacak ekibi belirleyen rövanş karşılaşması 23 ocak'ta Chelsea'nin sahasında oynanacak.
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