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Chelsea bir transferi daha açıkladı: 8 yıllık imza!

Chelsea bir transferi daha açıkladı: 8 yıllık imza!

9.06.2025 12:57:00
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Cumhuriyet Spor
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Chelsea bir transferi daha açıkladı: 8 yıllık imza!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Strasbourg'dan Mamadou Sarr'la 8 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sezonu Konferans Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Chelsea'de bir transfer daha resmen açıklandı.

İngiliz ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyen Mamadou Sarr'la 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbol kariyerine Fransa'da Lens'in altyapısında başlayan Sarr, sonrasında Lyon'un altyapısına geçti. Genç futbolcu Lyon'da 2023'te A takıma yükseldi.

2023/24 sezonunun ikinci yarısını Belçika'da RWD Molenbeek'te geçiren Sarr, yaz transfer döneminde Strasbourg'a imza attı. 

Strasbourg formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan 19 yaşındaki stoper 1 asist kaydetti.

Chelsea daha önce Liam Delap, Estevao Willian, Dario Essugo ve Kendry Paez transferlerini açıklamıştı.


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