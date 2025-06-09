Chelsea bir transferi daha açıkladı: 8 yıllık imza!

Sezonu Konferans Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Chelsea'de bir transfer daha resmen açıklandı.
İngiliz ekibinin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Fransa Ligue 1 takımlarından Strasbourg'da forma giyen Mamadou Sarr'la 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbol kariyerine Fransa'da Lens'in altyapısında başlayan Sarr, sonrasında Lyon'un altyapısına geçti. Genç futbolcu Lyon'da 2023'te A takıma yükseldi.
2023/24 sezonunun ikinci yarısını Belçika'da RWD Molenbeek'te geçiren Sarr, yaz transfer döneminde Strasbourg'a imza attı.
Strasbourg formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan 19 yaşındaki stoper 1 asist kaydetti.
Chelsea daha önce Liam Delap, Estevao Willian, Dario Essugo ve Kendry Paez transferlerini açıklamıştı.