Chelsea - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:42

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:42

İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 1-0 mağlup etmişti.

Blackburn Rovers ise kendi evinde konuk ettiği Cardiff City'yi 5-2'lik skorla kupanın dışına itmişti.