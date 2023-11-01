Chelsea - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda kendi sahasında Blackburn Rovers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:42
Chelsea - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelecek.

CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Chelsea, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 1-0 mağlup etmişti.

Blackburn Rovers ise kendi evinde konuk ettiği Cardiff City'yi 5-2'lik skorla kupanın dışına itmişti.


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