Chelsea - Blackburn Rovers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda kendi sahasında Blackburn Rovers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Jon Dahl Tomasson'un ekibi Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelecek.
CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
CHELSEA - BLACKBURN ROVERS MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Chelsea, kupanın bir önceki turunda kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 1-0 mağlup etmişti.
Blackburn Rovers ise kendi evinde konuk ettiği Cardiff City'yi 5-2'lik skorla kupanın dışına itmişti.
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