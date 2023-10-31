2 transfere soruşturma: Chelsea transfer yasağıyla karşı karşıya

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:01

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:01

Ligde zor günler geçiren Chelsea'ye bir kötü haber daha geldi.

Times'ta yer alan haberde Premier Lig yönetiminin 2012-2019 yılları arasında kulüplerin yaptığı harcamaları ve ödemeleri incelediği, bu doğrultuda Chelsea'nin 2013'teki Willian ve Samuel Eto'o transferlerinin de araştırıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya takımlarından Anzhi, Ocak 2013'te Shaktar Donetsk'ten Willian'ı 35 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

Aynı yılın ağustos ayında Chelsea, Willian'ı 35 milyon Euro bedelle transfer etti.

Willian'ın Chelsea'ye transferinin ardından aynı dönemde Samuel Eto'o da Anzhi'den ayrılıp İngiliz ekibiyle anlaştı.

CHELSEA AÇIKLAMA YAPTI

Chelsea'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ilgili soruşturmanın kulüpte şu anda bulunan herhangi biriyle ilgili olmadığı ve konunun Roman Abramovich dönemine ait olduğu kaydedildi.

Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu iddialar kulübün mevcut sahipliğinden öncesine dayanıyor. Bu iddialar, kulübün eski sahibi tarafından kontrol edildiği iddia edilen kuruluşlarla ilgilidir ve şu anda kulüpte bulunan herhangi bir kişiyle ilgili değildir. Chelsea FC'nin sahiplik grubu 30 Mayıs 2022 tarihinde kulübü satın alma işlemini tamamlamıştır. Satın alma işleminin tamamlanmasından önceki kapsamlı bir durum tespiti sürecinde, sahiplik grubu, kulübün önceki sahipliği sırasındaki geçmiş işlemlerle ilgili potansiyel olarak eksik mali raporlamanın farkına vardı.

Satın alma işleminin tamamlanmasının hemen ardından, kulüp bu hususları proaktif bir şekilde ilgili tüm futbol düzenleyicilerine bildirmiştir.

Kulübün sahiplik grubunun tam uyum ve şeffaflık temel ilkeleri doğrultusunda kulüp, ilgili düzenleyici kurumlara soruşturmalarında proaktif bir şekilde yardımcı olmuştur ve olmaya devam edecektir."