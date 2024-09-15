Chelsea-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin Bournemouth'u 1-0 mağlup ettiği maç, Premier Lig tarihinde en çok sarı kartın çıktığı karşılaşma oldu.

Chelsea-Bournemouth maçı Premier Lig tarihine geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:12

Premier Lig'de Chelsea, Bournemouth deplasmanından galibiyetle döndü.

Enzo Maresca'nın ekibine 3 puanı getiren gol Christopher Nkunku'dan gelirken Londra ekibi yenilmezlik serisi 3 maça yükseltti.

Chelsea, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Bournemouth ise 5 puanda kaldı. Ev sahibi Bournemouth'da Evanilson, 38. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

Bournemouth ile Chelsea arasında oynanan maçta hakem Anthony Taylor 14 sarı kart gösterdi.

Chelsea'de 8, Bournemouth'da ise 6 futbolcu maçı sarı kartla tamamladı.

Böylece bu maç, Premier Lig'de en çok sarı kartın çıktığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ENES ÜNAL SAHALARA DÖNDÜ

Bournemotuh forması giyen Enes Ünal, 83. dakikada Marcus Tavernier'in yerine oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalmıştı.


Etiketler: #chelsea #Bournemouth #premier lig

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