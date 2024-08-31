Chelsea kadro dışı bırakmıştı: Sterling, Premier Lig devine imzayı attı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'den Raheem Sterling'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 11:39
Chelsea kadro dışı bırakmıştı: Sterling, Premier Lig devine imzayı attı!
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Transfer döneminde Fenerbahçe ile de adı anılan Raheem Sterling'in yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in yolunu tuttu.

STERLING SEZON SONUNA KADAR ARSENAL'DE

Arsenal'den yapılan açıklamada Raheem Sterling'in Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

ÖNCEKİ SEZON KARNESİ

Sterling önceki sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.


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