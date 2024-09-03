Galatasaray'dan Victor Osimhen için flaş Chelsea yanıtı!

Galatasaray Kulübü'nün resmi İngilizce sosyal medya hesabının Victor Osimhen transferine ilişkin yaptığı yorum gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:44
Galatasaray'dan Victor Osimhen için flaş Chelsea yanıtı!
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor.

Nijeryalı yıldızın transferi, bu kez Galatasaray'ın bir taraftara verdiği cevapla gündem oldu.

CHELSEA İÇİN OLAY YANIT

Sosyal medyada yabancı bir kullanıcı, Osimhen için, "Galatasaray'da başarısız olacak. Chelsea'ye imza atmalıydı çünkü daha büyük bir kulüp" şeklinde bir yorum yaptı.

Galatasaray'ın İngilizce hesabı ise bu yoruma, "Soyunma odasında yeterli yeri olabileceğinden şüpheliyim" cevabını verdi.

CHELSEA'NİN KALABALIK KADROSU GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray resmi hesabının bu cevabı sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çok sayıda kez paylaşıldı ve büyük etkileşim aldı.

Kadrosunda 50'den fazla oyuncu bulunan Chelsea'de futbolcuların önceki günlerde spor salonunda yaptığı kalabalık çalışma büyük yankı uyandırmıştı.


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