Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Thomas Frank'ın takımı Brentford'ı konuk edecek.
CHELSEA - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
CHELSEA - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup olmuştu.
Brentford ise kendi evinde Aston Villa ile 1-1 berabere kalmıştı.
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