Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında kendi sahasında Brentford'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:31
Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Thomas Frank'ın takımı Brentford'ı konuk edecek.

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup olmuştu.

Brentford ise kendi evinde Aston Villa ile 1-1 berabere kalmıştı.




chelsea brentford İngiltere Premier Lig canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Premier Lig ekibi Manchester City'den Erling Haaland'a dev zam

Premier Lig ekibi Manchester City'den Erling Haaland'a dev zam
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı bozguna uğrattı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Leeds United'ı bozguna uğrattı
Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı

Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler