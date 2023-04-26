Chelsea - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:31

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:31

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, kendi sahasında Thomas Frank'ın takımı Brentford'ı konuk edecek.

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

CHELSEA - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında konuk ettiği Brighton'a 2-1 mağlup olmuştu.

Brentford ise kendi evinde Aston Villa ile 1-1 berabere kalmıştı.







