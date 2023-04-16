Premier Lig'de Manchester United deplasmanda kazandı
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 31 haftasında deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan maçı konuk ekip Manchester United 2-0 kazanırken goller; 32. dakikada Antony ve 76. dakikada Diogo Dalot'dan geldi. Dalot'nun golünde asisti ilk golün sahibi Antony yaptı.
Antony
SONRAKİ RAKİBİ TOTTENHAM
Bu sonuçla birlikte Manchester United 59 puana yükselirken, Nottingham Forest 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Tottenham ile karşılaşırken, Nottinnham Forest ise Liverpool'a konuk olacak.
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