Chelsea'de Enzo Maresca krizi: Takımdan ayrılabilir!

1.01.2026 14:44:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig’de Chelsea, teknik direktörü Enzo Maresca’yla yollarını ayırabilir. Arkaya alınan kötü sonuçların ardından yönetimin bugün bir toplantı yapacağı ve ve hafta sonunda Manchester City ile oynanacak maçta Maresca'nın takımının başında olmasının beklenmediği belirtildi.

Chelsea’da Enzo Maresca dönemi kısa süre içinde sona erebilir. Ligdeki son 3 maçında galibiyet alamayan Londra ekibinde İtalyan teknik direktörün geleceği bugün belli olacak.

Sky Sports’ta yer alan haberde Chelsea yönetiminin Enzo Maresca’nın takımdaki geleceğini görüşmek için bugün toplanacağı belirtildi. Ek olarak Maresca’nın hafta sonunda oynanacak Manchester City maçında takımın başında olacağına dair herhangi bir garanti olmadığı vurgulandı.

Ligde iç sahada Everton’a karşı oynadıkları maçın ardından Maresca, "Önceki 48 saat, kulübe katıldığımdan beri en kötü 48 saatti, çünkü birçok insan bizi desteklemedi" ifadelerini kullanmıştı. 

İngiliz basınında daha önce çıkan haberlerde Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pep Guardiola’nın yerine geçecek en güçlü adayın Maresca olduğu iddia edilmiş, 45 yaşındaki çalıştırıcı Chelsea’de kalacağını söylemişti.

Maresca, Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer almıştı.

İlgili Konular: #chelsea #Teknik Direktör #Enzo Maresca

