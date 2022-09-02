Chelsea, Denis Zakaria'yı kiraladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan kulüp Juventus'tan Denis Zakaria'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2022 Cuma, 12:48
Chelsea, Denis Zakaria'yı kiraladı!
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Premier Lig takımlarından Chelsea, İtalyan ekibi Juventus'tan Denis Zakaria'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İsviçre Milli Takımı futbolcusu Denis Zakaria'nın, sezon sonu kalıcı transfer seçeneğiyle kiralık olarak kadroya katıldığı ifade edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ocak ayından Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından Juventus'a transfer olmuştu.


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