Premier Lig'de Manchester United, Leicester City'yi tek golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda karşılaştığı Leicester City'yi 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 5. haftasında Brendan Rodgers'ın ekibi Leicester City ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.
King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 1-0 kazanırken galibiyet golü 23. dakikada Jadon Sancho'dan geldi.
Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü süre almazken, Manchester United forması giyen Portekizli süperstar Critiano Ronaldo maça 68. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla beraber lige 2 mağlubiyetle başladıktan sonra üst üste 3. maçını kazanan Manchester United puanını 9'a yükseltirken, 1 puanda kalan Leicester City ligin son sırasından kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United kendi evinde Arsenal'i ağırlarken, Leicester City deplasmanda Brighton ile karşılaşacak.
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